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Жіноча збірна України назвала склад на ЧС-2023

До заявки увійшли 18 гандболісток
Сьогодні 21:11 224 0
Жіноча збірна України назвала склад на ЧС-2023

Джерело - handball.net.ua.

Тренерський штаб жіночої збірної України з гандболу визначився зі складом команди на чемпіонат світу 2023 року, який відбудеться у Данії, Норвегії та Швеції.

Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.

До заявки команди Віталія Андронова увійшли 18 гандболісток. На кожен окремий матч можна заявити 16 спортсменок.

Збірна України. Склад на чемпіонат світу-2023

  • Воротарі:
  • 1. Юдіт Балог (VASAS, Угорщина, 07.08.1995)
  • 12. Марія Гладун (Локомотива, Хорватія, 22.09.1996)
  • 16. Вікторія Салтанюк (Кобежице, Польща, 08.10.2000)
  • Центральні:
  • 7. Мар’яна Маркевич (Галичанка, 05.01.1998)
  • 19. Тамара Смбатян (Альба Фегервар, Угорщина, 19.03.1995)
  • Ліві півсередні:
  • 8. Карина Соскида (Ювента, Словаччина, 22.06.2005)
  • 9. Юлія Андрійчук (Dacia Mioveni, Румунія, 17.05.1992)
  • 14. Тетяна Поляк (Галичанка, 27.07.1999)
  • 33. Ірина Компанієць (Ювента, Словаччина, 21.11.1993)
  • Права півсередня:
  • 18. Євгенія Когуч (Ювента, Словаччина, 05.08.2003)
  • Ліві крайні:
  • 28. Марина Коновалова (Галичанка, 19.11.1996)
  • 21. Олеся Дяченко (Галичанка, 02.03.2003)
  • Праві крайні:
  • 32. Мілана Шукаль (Галичанка, 16.08.2001)
  • 22. Катерина Козак (Галичанка, 06.12.2002)
  • Лінійні:
  • 10. Ірина Прокоп’як (Галичанка, 11.06.2003)
  • 15. Анастасія Мелекесцева (Кобежице, Польща, 23.05.1998)
  • 17. Андріяна Науменко (Zalau Romania, Румунія, 12.12.1998)
  • 34. Карина Колодюк (Карпати, 19.04.2001)
  • Головний тренер - Віталій Андронов
  • Тренери - Оксана Площинська, Ольга Передерій
  • Лікар - Ростислав Козакевич
  • Масажист - Юлія Головко

Україна свій перший матч проведе в середу, 29 листопада проти Бразилії. Початок матчу - о 19:00, пряма трансляція - на телеканалі Sport 1.

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