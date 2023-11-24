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Кіберспортивні зірки Petr1k, ceh9, Ghostik та XBOCT — нові бренд-амбасадори FAVBET

Сьогодні 13:55 171 0
Кіберспортивні зірки Petr1k, ceh9, Ghostik та XBOCT — нові бренд-амбасадори FAVBET

Джерело - Чемпіон.

Компанія FAVBET продовжує розвиток кіберспортивного напряму та оголосила про початок співпраці одразу з чотирма українськими зірками Counter Strike та Dota 2, чиї імена добре відомі тисячам фанів не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Починаючи з жовтня, до FAVBET приєдналися:

Олександр "Petr1k" Петрик — популярний блогер, коментатор та один з найвпливовіших українських аналітиків CS:GO та CS2. На початку свого шляху у кіберспорті Олександр проводив невеликі інтерв'ю з професійними гравцями для свого YouTube-каналу та сайту Gameinside.ua. 

У січні 2016 року Олександра запросили в ролі інтерв’юера на міжнародний кіберспортивний турнір StarLadder у Мінську. Через непередбачувані обставини, аналітична студія турніру залишилася без одного учасника, і Petr1k взяв цю роль на себе. Молодому аналітику вдалося проявити свій талант у висловленні думок та глибоке розуміння гри, і в результаті його запросили приєднатись до StarLadder CS:GO у якості штатного аналітика. Зараз Олександр розвиває власний Ютуб-канал з понад 200 тис. підписників.

Арсеній "ceh9", Триноженко — легендарний український гравець Counter-Strike  учасник золотого складу Natus Vincere (Na'Vi). З Na'Vi він отримав численні перемоги на найпрестижніших турнірах світу, включаючи Electronic Sports World Cup, World Cyber Games, DreamHack і Intel Extreme Masters. Зараз Арсеній є успішним стрімером з багатотисячною аудиторією, водночас залишаючись однією з найбільш впливових фігур у Counter-Strike для нового покоління фанатів та гравців.

Олександр "XBOCT" Дашкевич — видатний кіберспортсмен, що здобув світову популярність, граючи у Dota 2. XBOCT почав свою професійну кар'єру у світі кіберспорту ще в Defense of the Ancients і швидко став відомим завдяки своєму винятковому майстерству. У 2010 році Олександр отримав запрошення стати гравцем новоствореної команди Natus Vincere, а вже в наступному разом з Na'Vi став учасником першого турніру The International у дисципліні Dota 2. Команда без особливих проблем пройшла по верхній сітці турніру і стала першим переможцем The International. Поза грою XBOCT відомий своєю активною участю у соціальних мережах та інших спільнотах, де він спілкується зі своїми шанувальниками, ділиться враженнями від гри та новинами кіберспорту.

"Ми раді вітати в команді FAVBET людей, які об’єднали навколо свого таланту сотні тисяч кіберспортивних фанів в Україні та за кордоном. Це важливий крок для нашого бренду, який додасть енергії українському кіберспорту та незабаром трансформується у низку цікавих проєктів та інтеграцій. Тож залишайтесь всередині гри та слідкуйте за анонсами", — прокоментували у FAVBET.

Підписання угод з новими бренд-амбасадорами продовжує послідовну роботу FAVBET з посилення позицій в українському кіберспорті. Сьогодні компанія також є генеральним спонсором кіберспортивної організації Monte, яка не зважаючи на свою коротку історію вже встигла увійти до числа найкращих світових команд CS:GO, а зараз продовжує успішні виступи у CS2.

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