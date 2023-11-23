Прометей переміг у першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу Прометей з Дніпра обіграв команду Нова Тех Лікург із Гронінгена.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Кубок ЄКВ з волейболу
1/16 фіналу, 23 листопада
Прометей (Дніпро, Україна) – Нова Тех Лікург (Гронінген, Нідерланди)
3:0 (25:21, 25:17, 25:16)
Прометей: Шаповал (набрав 7 очок), Щитков (7), Теременко (13), Велецький (3), Станкович (7), Єрещенко (11), Брова (л), Бойко (л). На заміну виходили: Євстратов (0), Кривобок (0), Янчук (0).
Матч-відповідь пройде 29 листопада в Нідерландах.