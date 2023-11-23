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Прометей переміг у першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ

Відбувся перший матч 1\16 фіналу Кубка ЄКВ.
Сьогодні 21:08 172 0
Прометей переміг у першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ
#СК Прометей

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ з волейболу Прометей з Дніпра обіграв команду Нова Тех Лікург із Гронінгена.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Кубок ЄКВ з волейболу

1/16 фіналу,  23 листопада

Прометей (Дніпро, Україна) – Нова Тех Лікург (Гронінген, Нідерланди)

3:0 (25:21, 25:17, 25:16)

Прометей: Шаповал (набрав 7 очок), Щитков (7), Теременко (13), Велецький (3), Станкович (7), Єрещенко (11), Брова (л), Бойко (л). На заміну виходили: Євстратов (0), Кривобок (0), Янчук (0).

Матч-відповідь пройде 29 листопада в Нідерландах.

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