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Феррарі продовжить контракти Леклера та Сайнса

Леклер та Сайнс залишаться в команді
Сьогодні 21:52 126 0
Феррарі продовжить контракти Леклера та Сайнса
Фото - Getty Images
#Сайнс, #Шарль Леклер

Джерело - sport.ua.

Феррарі домовилася про нові контракти з пілотами Шарлем Леклером та Карлосом Сайнсом, чиї договори завершуються за підсумками сезону-2024.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Скудерія вирішила, що обидва гонщики виступають на хорошому рівні і мають у майбутньому забезпечити Феррарі чемпіонський титул.

Повідомляється, що команда оголосить про нові контракти найближчим часом. Перед останньою гонкою сезону Сайнс посідає 4-е місце, а Леклер – 7-е.

Раніше Феррарі пояснила катастрофу Леклера на Гран-прі Бразилії.

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