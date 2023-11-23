Феррарі продовжить контракти Леклера та Сайнса

Джерело - sport.ua.
Феррарі домовилася про нові контракти з пілотами Шарлем Леклером та Карлосом Сайнсом, чиї договори завершуються за підсумками сезону-2024.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Скудерія вирішила, що обидва гонщики виступають на хорошому рівні і мають у майбутньому забезпечити Феррарі чемпіонський титул.
Повідомляється, що команда оголосить про нові контракти найближчим часом. Перед останньою гонкою сезону Сайнс посідає 4-е місце, а Леклер – 7-е.
Раніше Феррарі пояснила катастрофу Леклера на Гран-прі Бразилії.