Українську гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Цю інформацію Tribuna.com підтвердив виконуючий обов’язки міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

21 листопада колишній генсек Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец повідомив, що Нікольченко негативно висловилася про Польщу. Нікольченко написала в соцмережах, що ненавидить Польщу та людей, які там живуть.

Після цього Українська федерація гімнастики заявила, що почала дисциплінарне провадження щодо Нікольченко.

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