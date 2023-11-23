Абраменко виставив на аукціон золоту та срібну олімпійські медалі

Олімпійський чемпіон з лижного фристайлу Олександр Абраменко виставив на аукціон дві медалі з Ігор.

На сайті SCP Auctions є лоти з його золотом на Олімпіаді-2018 та сріблом на Іграх-2022. Мінімальна ставка на золоту медаль становить 10 тисяч доларів, на срібну - 5 тисяч. Очікують вторгувати 50 та 25 тисяч відповідно.

"Продаю їх зараз, щоб допомогти своїй країні під час війни.

Виставити медалі на аукціон було непростим рішенням. Вони справді дуже цінні для мене та для спортивної історії України. Багато країн допомагають нам у несправедливій війні Росії - за це ми всім дякуємо.

Як і будь-який інший українець, допомагаю військовим у їхніх невідкладних потребах через волонтерів. Також багато людей постраждали від війни, деякі втратили все і теж потребують фінансової допомоги. Тому вирішив, що мої медалі стануть у пригоді та наблизять нашу перемогу", - написав Абраменко.