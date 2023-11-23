Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики

Штангіст оформив медальний хет-трик на світовій першості.

Джерело - Чемпіон.

Український важкоатлет Микита Рубановський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 109 кг.

На світовій першості у мексиканській Гвадалахарі 20-річний український штангіст оформив медальний хет-трик. Українець завоював малу бронзу в ривку з результатом 167 кілограмів, а в поштовху показник 207 кілограмів приніс йому мале золото.

За підсумками двох дисциплін Рубановський показав найкращий результат серед усіх учасників — 374 кг, що принесло українцеві і велике "золото" чемпіонату.

У цій категорії виступав ще один український спортсмен, Володимир Марчук. Українець посів підсумкове восьме місце за сумою двох програм.

ЧС-2023 (U20)

Мексика, Гвадалахара

Чоловіки — 109 кг

1. Микита Рубановський (Україна) — 167 кг (ривок) + 207 кг (поштовх) = 374 кг (сума)

2. Арія Пайдар (Іран) — 168 + 205 = 373

3. Гіоргі Кірвалідзе (Грузія) — 169 + 195 = 364

...

8. Володимир Марчук (Україна) — 156 + 192 = 348

Нагадаємо, Рубановський вдруге поспіль увійшов до призерів чемпіонату світу U20. Минулого року на змаганнях в Іракліоні він виграв дві малі "бронзи", але за сумою балів став четвертим в іншій категорії — до 102 кг.