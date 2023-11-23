Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики

Джерело - Чемпіон.
Український важкоатлет Микита Рубановський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 109 кг.
На світовій першості у мексиканській Гвадалахарі 20-річний український штангіст оформив медальний хет-трик. Українець завоював малу бронзу в ривку з результатом 167 кілограмів, а в поштовху показник 207 кілограмів приніс йому мале золото.
За підсумками двох дисциплін Рубановський показав найкращий результат серед усіх учасників — 374 кг, що принесло українцеві і велике "золото" чемпіонату.
У цій категорії виступав ще один український спортсмен, Володимир Марчук. Українець посів підсумкове восьме місце за сумою двох програм.
Нагадаємо, Рубановський вдруге поспіль увійшов до призерів чемпіонату світу U20. Минулого року на змаганнях в Іракліоні він виграв дві малі "бронзи", але за сумою балів став четвертим в іншій категорії — до 102 кг.