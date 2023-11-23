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Збірна України назвала склад на Євро-2023

Став відомий склад збірної України
Сьогодні 20:52 248 0
Збірна України назвала склад на Євро-2023
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Визначився склад збірної України, яка готується до чемпіонату Європи з плавання на короткій воді.

На змаганнях у Румунії виступлять шестеро українських плавців:

Михайло Романчук, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Владислав Бухов, Максим Овчинніков, Вадим Науменко.

Україна братиме участь у Євро на короткій воді вперше за чотири роки. 2021 року команда відмовилася змагатися на континентальній першості в Казані. 

Попередній досвід виступів на Євро на короткій воді мають лише двоє плавців з нинішнього складу - Денис Кесіль і Михайло Романчук, чемпіон 2017 року вільним стилем на дистанції 1500 метрів.

Олександр Желтяков претендуватиме на свою 13-ту міжнародну нагороду у сезоні 2023 року, в якому він уперше кваліфікувався на Олімпійські ігри.

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