NaVi з оновленим складом поступилися Cloud9

Український колектив поступився росіянам

Джерело - Чемпіон.

У рамках Blast Fall Final 2023 зустрічалися команда NaVi програла матч Cloud9.

Першою картою у цьому протистоянні став Anubis. Свій пік "народжені перемагати" не зуміли реалізувати, поступившись з рахунком 11:13.

Далі пішов Ancient. Українському колективу необхідно було перемагати, щоб переказувати гру на вирішальну третю карту. NaVi створили камбек та подарували фанатам надію – 13:9.

Вирішувала результат зустрічі Inferno. На жаль, Natus Vincere зазнали поразки, попри хороші спроби повернутися на сервер – 9:13.

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