NaVi з оновленим складом поступилися Cloud9

Джерело - Чемпіон.
У рамках Blast Fall Final 2023 зустрічалися команда NaVi програла матч Cloud9.
Першою картою у цьому протистоянні став Anubis. Свій пік "народжені перемагати" не зуміли реалізувати, поступившись з рахунком 11:13.
Далі пішов Ancient. Українському колективу необхідно було перемагати, щоб переказувати гру на вирішальну третю карту. NaVi створили камбек та подарували фанатам надію – 13:9.
Вирішувала результат зустрічі Inferno. На жаль, Natus Vincere зазнали поразки, попри хороші спроби повернутися на сервер – 9:13.
Раніше повідомлялося, що власник NAVI Кріппа став єдиним власником студії GSC Game World.