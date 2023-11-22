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NaVi з оновленим складом поступилися Cloud9

Український колектив поступився росіянам
Сьогодні 16:52 53 0
NaVi з оновленим складом поступилися Cloud9
#Navi

Джерело - Чемпіон.

У рамках Blast Fall Final 2023 зустрічалися команда NaVi програла матч Cloud9.

Першою картою у цьому протистоянні став Anubis. Свій пік "народжені перемагати" не зуміли реалізувати, поступившись з рахунком 11:13.

Далі пішов Ancient. Українському колективу необхідно було перемагати, щоб переказувати гру на вирішальну третю карту. NaVi створили камбек та подарували фанатам надію – 13:9.

Вирішувала результат зустрічі Inferno. На жаль, Natus Vincere зазнали поразки, попри хороші спроби повернутися на сервер – 9:13.

Раніше повідомлялося, що власник NAVI Кріппа став єдиним власником студії GSC Game World.

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