Головне
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 09:54 2916
Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у Ла-Лізі
Сьогодні 14:17 87
Кікбоксер Лисюк помер в реанімації після підриву на міні
Сьогодні 13:20 267
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:19 1851
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:42 901
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025
Вчора 21:52 736
Вацко: УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих
Вчора 19:42 859
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Вчора 15:55 719
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Вчора 09:38 3312 2
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Вчора 03:15 2513
Прямі трансляції

Кікбоксер Лисюк помер в реанімації після підриву на міні

Після початку повномасштабного вторгнення він служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині
Сьогодні 13:20 267 0
Кікбоксер Лисюк помер в реанімації після підриву на міні

Джерело - Чемпіон.

Чернігівський кікбоксер Сергій Лисюк помер в реанімації.

Про це повідомляє WORKHARD CHERNIHIV.

Сергій перебував у реанімаційному відділені, адже підірвався на міні, внаслідок чого отримав важкі поранення. Йому ампутували ногу.

Після початку повномасштабного вторгнення він служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині.

Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 2061
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 2916
Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України 1493
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії "Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії 1042 2
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024 901
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 1851
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57670 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 31403
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216950 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 307604
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330154 9
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31134