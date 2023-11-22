Кікбоксер Лисюк помер в реанімації після підриву на міні

Джерело - Чемпіон.
Чернігівський кікбоксер Сергій Лисюк помер в реанімації.
Про це повідомляє WORKHARD CHERNIHIV.
Сергій перебував у реанімаційному відділені, адже підірвався на міні, внаслідок чого отримав важкі поранення. Йому ампутували ногу.
Після початку повномасштабного вторгнення він служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині.
Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу.
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