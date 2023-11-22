Бубка взяв участь у зустрічі комісії МОК щодо оточення спортсменів

Основні теми - захист та психічне здоров’я спортсменів

Джерело - МОК.

Голова комісії МОК щодо оточення спортсменів Сергій Бубка взяв участь у віртуальній зустрічі з представниками комісії МОК щодо спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

Вона відбулася 15 листопада. Основні теми - захист та психічне здоров’я спортсменів та членів їх оточення, запобігання маніпуляціям на змаганнях та боротьба з допінгом.

Також йшлося про фонд Олімпійської солідарності для підтримки української олімпійської спільноти та робочу групу під керівництвом Сергія Бубки.

Раніше СБУ повідомила про підозру брату Бубки.

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