Чемпіонку світу з росії дискваліфікували за використання плазмаферезу

Чемпіонку світу серед молоді з лижних гонок росіянку Марію Гущіну дискваліфікували на 12 місяців за використання забороненого методу лікування.

Про це повідомляє sport.ua.

Торік Дисциплінарний антидопінговий комітет (ДАК) РУСАДА виніс спортсменці попередження за маніпуляції з кров'ю та її компонентами, а зараз Спортивний арбітражний суд (CAS) усунув її від змагань на рік із 27 жовтня 2023 року.

Зазначимо, що найвищим досягненням Гущіної на дорослому рівні була "бронза", яка була завойована в командній естафеті на ЧС-2013 в Італії.