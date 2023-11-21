Учасниця Олімпіади-2000 з плавання претендує на участь в Іграх-2024 у віці 46 років

Спортсменка кваліфікувалася на відбірковий турнір

Джерело - Суспільне Спорт.

Склад збірних США на Олімпійських іграх визначають національні відбіркові турніри - Olympic Trials, за підсумками яких може відібратися 46-річна Габріель Роуз.

Про це повідомляє NBC Sports.

До збірної США з плавання на Олімпіаду-2024 потраплять найкращі спортсмени відбору, який відбудеться у червні 2024 року - за місяць до старту змагань у Парижі. Однак кваліфікація на ці національні змагання відбулася у листопаді 2023-го.

Однією з учасниць кваліфікації на Olympic Trials була 46-річна Габріель Роуз. Плавчиня двічі змагалася на Олімпійських іграх. Спочатку в 1996 році представляла Бразилію, а через чотири роки змінила громадянство та увійшла до складу американської збірної, з якою посіла сьоме місце комплексним плаванням.

Після тривалої перерви в олімпійській кар'єрі Роуз може знову відібратися на Ігри у плаванні. Причому зробити це у віці 46 років.

Роуз успішно відібралася на Olympic Trials на двох дистанціях — 100 та 200 м брасом.

Дистанцію 100 метрів брасом Роуз пропливла за 1:09.42 хвилини, успішно подолала кваліфікаційний час 1:10.29 хв.

Згодом плавчиня брасом пропливла 200 метрів за 2:31.68 хвилини і подолала кваліфікаційний норматив на одну соту секунди.

У кваліфікації до збірної США з плавання Роуз побила віковий рекорд чотириразової олімпійської чемпіонки Дари Торрес, яка у 45 років посіла четверте місце на дистанції 50 метрів вільним стилем у 2012 році.

Востаннє Габріель Роуз виступала в олімпійських кваліфікаційних турнірах в США перед Олімпіадою-2004. Напередодні змагань плавчиня захворіла на мононуклеоз та не відібралася на дистанції 100 м вільним стилем, посівши восьме місце.