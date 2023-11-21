Білодід не увійшла до заявки збірної України з дзюдо на останній Грендслем у 2023 році

До списку увійшли сім атлетів

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з дзюдо визначилась зі складом на останній Грендслем сезону, що відбудеться 2-3 грудня у Токіо.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Грендслем в Токіо стане десятим та останнім турніром цієї серії у 2023 році. Загалом у змаганнях візьмуть участь 492 дзюдоїсти з 86 країн світу. Україну на турнірі будуть представляти сім атлетів.

До складу української команди не увійшла Дар'я Білодід. Вона продовжує відновлення після травми спини, через яку пропустила Євро-2023. За словами Дуброви, Білодід повернеться до змагань у 2024 році.

Натомість у заявку потрапили три спортсмени, що вигравали медалі Грендслемів у цьому сезоні: Богдан Ядов, Дільшот Халматов та Юлія Курченко.

Склад збірної України з дзюдо на Грендслем у Токіо