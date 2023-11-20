ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції «Єдність», — Федоров

Джерело - Чемпіон.

Збройні сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів від операції "Єдність" — спільного збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", — написав Федоров.

Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

Як повідомляли ЗМІ, один з найбільших донатів до збору внесла компанія Favbet — 10 млн грн.

Раніше Favbet також придбала 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".