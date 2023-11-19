Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 листопада, відбувся перший історії Гран-прі Лас-Вегаса на новій трасі в рамках двадцять другого етапу Формули 1 сезону-2023.
Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, слідом за яким фінішував Шарль Леклер із Феррарі, який стартував з поула. На останньому колі монегас обійшов Серхіо Переса (Ред Булл), який приїхав третім.
До кінця сезону залишилося провести лише одну гонку і пройде вона вже через тиждень. Фінал буде в Абу-Дабі (24-26 листопада).
Гран-прі Лас-Вегаса
19 листопада
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Естебан Окон (Альпін)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Льюїс Гемілтон (Мерседес)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Оскар Пиастри (МакЛарен)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
- Даніель Ріккардо (Альфа Таурі)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Логан Сарджент (Вільямс)
- Валттері Боттас (Альфа Ромео)
Зійшли: Ландо Норріс (МакЛарен), Ніко Хюлькенберг (Хаас), Юки Цунода (Альфа Таури).