Ферстаппен виграв дебютний Гран-прі Лас-Вегаса

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 листопада, відбувся перший історії Гран-прі Лас-Вегаса на новій трасі в рамках двадцять другого етапу Формули 1 сезону-2023.

Переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, слідом за яким фінішував Шарль Леклер із Феррарі, який стартував з поула. На останньому колі монегас обійшов Серхіо Переса (Ред Булл), який приїхав третім.

До кінця сезону залишилося провести лише одну гонку і пройде вона вже через тиждень. Фінал буде в Абу-Дабі (24-26 листопада).

Гран-прі Лас-Вегаса

19 листопада

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррарі) Серхіо Перес (Ред Булл) Естебан Окон (Альпін) Ленс Стролл (Астон Мартін) Карлос Сайнс (Феррарі) Льюїс Гемілтон (Мерседес) Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Оскар Пиастри (МакЛарен) П'єр Гаслі (Альпін) Алекс Албон (Вільямс) Кевін Магнуссен (Хаас) Даніель Ріккардо (Альфа Таурі) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) Логан Сарджент (Вільямс) Валттері Боттас (Альфа Ромео)

Зійшли: Ландо Норріс (МакЛарен), Ніко Хюлькенберг (Хаас), Юки Цунода (Альфа Таури).