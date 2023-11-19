Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Вчора 07:31 1396
Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232
Сьогодні 08:08 68
Франція декласувала Гібралтар, Нідерланди обіграли Ірландію: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:43 1056
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 22:14 304248
Сіннер переміг Медвєдєва і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
Вчора 19:53 536
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:50 646 1
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Вчора 17:23 2315
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Вчора 17:11 82769
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Вчора 12:37 588
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Вчора 12:26 3230
Прямі трансляції

Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232

Сьогодні 08:08 68 0
Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 19 листопада в Ентерпрайзі (штат Невада) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 232 Брендан Аллен (США, 22-5) переміг Пола Крейга (Шотландія, 17-6-1).

Американець Брендан Аллен фінішував Пола Крейга із Шотландії задушливим прийомом у 3-му раунді.

Результати турніру UFC Fight Night 232:

  • Брендан Аллен переміг Пола Крейга задушливим прийомом у третьому раунді
  • Майкл Моралес переміг Джейка Меттьюса одноголосним рішенням суддів
  • Чейс Хупер переміг Джордана Лавітта задушливим прийомом у першому раунді
  • Пейтон Телботт переміг Ніга Агірре задушливим прийомом у третьому раунді
  • Аманда Рібас перемогла Луану Піньєро технічним нокаутом у третьому раунді
  • Миктибек Оролбай переміг Уроша Медіча задушливим прийомом у другому раунді
  • Жоандерсон Бріто переміг Джонатана Пірса задушливим прийомом у другому раунді
  • Хосе Джонсон переміг Чеда Енхелігера задушливим прийомом у третьому раунді
  • Кріс Лерой Данкан переміг Дениса Тюлюліна технічним нокаутом у другому раунді
  • Мік Паркін переміг Кайо Мачадо одноголосним рішенням суддів
  • Джека Сарагі переміг Лукаса Александера нокаутом у першому раунді
  • Айлін Перез перемогла Люсю Пуділову одностайним рішенням суддів 
  • Бій між Треєм Огденом і Ніколасом Мотта визнаний таким, що не відбувся
  • Рафаель Естевам переміг Чарльса Джонсона одноголосним рішенням суддів
Коментарі ()
Популярне зараз
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 82769
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 304248
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол 6950 1
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії 3593
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 38210
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі 31619
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 307440
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115702 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 28152
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 85052 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122065
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13249 1