Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 19 листопада в Ентерпрайзі (штат Невада) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 232 Брендан Аллен (США, 22-5) переміг Пола Крейга (Шотландія, 17-6-1).
Американець Брендан Аллен фінішував Пола Крейга із Шотландії задушливим прийомом у 3-му раунді.
Результати турніру UFC Fight Night 232:
- Брендан Аллен переміг Пола Крейга задушливим прийомом у третьому раунді
- Майкл Моралес переміг Джейка Меттьюса одноголосним рішенням суддів
- Чейс Хупер переміг Джордана Лавітта задушливим прийомом у першому раунді
- Пейтон Телботт переміг Ніга Агірре задушливим прийомом у третьому раунді
- Аманда Рібас перемогла Луану Піньєро технічним нокаутом у третьому раунді
- Миктибек Оролбай переміг Уроша Медіча задушливим прийомом у другому раунді
- Жоандерсон Бріто переміг Джонатана Пірса задушливим прийомом у другому раунді
- Хосе Джонсон переміг Чеда Енхелігера задушливим прийомом у третьому раунді
- Кріс Лерой Данкан переміг Дениса Тюлюліна технічним нокаутом у другому раунді
- Мік Паркін переміг Кайо Мачадо одноголосним рішенням суддів
- Джека Сарагі переміг Лукаса Александера нокаутом у першому раунді
- Айлін Перез перемогла Люсю Пуділову одностайним рішенням суддів
- Бій між Треєм Огденом і Ніколасом Мотта визнаний таким, що не відбувся
- Рафаель Естевам переміг Чарльса Джонсона одноголосним рішенням суддів