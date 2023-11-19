Аллен переміг Крейга: результати турніру UFC Fight Night 232

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 19 листопада в Ентерпрайзі (штат Невада) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 232 Брендан Аллен (США, 22-5) переміг Пола Крейга (Шотландія, 17-6-1).

Американець Брендан Аллен фінішував Пола Крейга із Шотландії задушливим прийомом у 3-му раунді.

Результати турніру UFC Fight Night 232: