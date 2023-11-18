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Український організатор ESEL запустив Чемпіонат Європи з електронного футболу: що потрібно знати про турнір

Сьогодні 10:42 201 0
Український організатор ESEL запустив Чемпіонат Європи з електронного футболу: що потрібно знати про турнір

Джерело - Чемпіон.

Першого листопада стартував турнір з електронного футболу ESEL European Championship під егідою українського організатора ESEL (eSports Europe League – Європейська ліга електронного спорту). Це чемпіонат Європи з футбольного симулятора eFootball 2024, раніше відомого як PES – Pro Evolution Soccer.

Це вже не перший досвід ESEL у ролі організатора українських і міжнародних кіберспортивних змагань: до цього подібні проводилися з NBA 2k та FIFA, а також eFootball на сольному рівні. Однак цього разу все значно масштабніше.

Розповідаємо все, що потрібно знати про турнір.

Структура ESEL European Championship

Чемпіонат Європи циклічний та проходитиме кожні два місяці. Перша частина – Національні кваліфікації, кожна з яких матиме власний призовий фонд. У відборах може брати участь від шести представників з країни.

Далі переможці відборів зійдуться у заключному етапі, де змагатимуться за звання найкращого гравця з електронного футболу в Європі, а також розділять призовий фонд, який складає 2,5 тис. доларів на цикл.

За результатами шести циклів відбудеться завершальний офлайн-турнір, де між чотирма-вісьмома найкращими країнами буде поділено призовий фонд у розмірі 5 тис. доларів. Для визначення учасників підсумкових змагань буде створено відповідний рейтинг.

Хто бере участь

У перших змаганнях ESEL European Championship братимуть участь гравці з 18 країн, зокрема Іспанії, Кіпру та Португалії, національні змагання яких уже стартували, а також з України та Ізраїлю, які знаходяться в активній фазі війни.

На консолях Playstation останнього покоління змагатимуться понад 300 учасників. Серед відомих фанатам електронного футболу, на турнір завітають іспанці:

Mestre – гравець "Баварії" Мюнхен та чемпіон масштабного турніру European Games Esports Championship 2023

Carlitoos18 – гравець ФК "Барселона", переможець KONAMI PRO.

Про засновників

Команда організаторів знаходиться як в Україні, так і "на колесах". На території нашої держави проєкт розробляється спільно з Федерацією кіберспорту України (UESF).

Засновником змагань є Денис Давидов, який очолив нещодавно відкриту комісію кіберспорту при НОК України. Він же – співзасновник ESEL, Ліги електронного баскетболу України (UAEB), засновник і Президент Ліги електронного спорту України (ESUL) та перший Віце-президент Української Асоціації електронного Футболу (UAEF).

Менеджером турніру виступає Сергій Марченко, а міжнародні зв’язки забезпечує Едуард Анохін. Допомагають розвитку продукту також Владислав Вахільчук (власник агенції спортивного маркетингу) і Андрій Матящук (проектний менеджер). Дизайнер проекту – Андрій Бутковський.

Підтримку розвитку жіночого напрямку забезпечує перша Чемпіонка України з eFootball Ірина Баришева. Чоловічого напряму – Віталій Літвінов та Мехтізадзе Мехті (чемпіони України та Азербайджану з eFootball відповідно).

Де дивитися?

Дебютний цикл турніру вже стартував із національних відборів у Іспанії (1-8 листопада), Кіпру (1-3 листопада) та Португалії (5-9 листопада). За трансляціями можна слідкувати на офіційних регіональних каналах ESEL на платформі Twitch: Іспанський, Кіпрський, Португальський.

Фінал чемпіонату транслюватиметься англійською, іспанською, грецькою та іншими мовами. Також планується створення спеціального телеканалу для показу чемпіонатів ESEL, зокрема і European Championship.

Змагання хоча й нові, проте багатообіцяючі. Перший European Championship лише стартував, тож ви маєте можливість доєднатися до глядацької бази та слідкувати за розвитком турніру з самого початку.

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