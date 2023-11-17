Гераскевич: Цього сезону хотілося б вибороти медаль

Джерело - Суспільне Спорт.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич має намір завоювати медалі в сезоні 2023/24.

Про це він розповів Суспільному.

"Мета - показати хороші результати. Також у цьому сезоні дуже багато планів щодо тестування нового екіпірування, нових скелетонів, нових ковзанів. Тому цілі - це відтестувати, знайти своє, ще покращити те, що є, і показати ще кращі результати.

Гераскевич - шостий на етапі Кубка світу зі скелетону

Цього сезону хотілося б, звичайно, вибороти медаль. Ще покращити ці результати, які ми маємо на сьогодні, щоб шосте місце було не найкращим у сезоні, щоб в нас були ще кращі результати", - сказав Гераскевич.

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