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Гераскевич - шостий на етапі Кубка світу зі скелетону

Гераскевич повторив найкращий результат на Кубках світу
Сьогодні 11:24 89 0
Гераскевич - шостий на етапі Кубка світу зі скелетону
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич фінішував 6-м на першому етапі Кубка світу, що відбувся в китайському Яньцині.

У першому заїзді сезону Владислав Гераскевич 🇺🇦 показав час 1:01.48 та з відставанням від лідера - 0.77 с, фінішував восьмим.

Друга заїзд для Влада був ще швидшим. Українець показав результат 1:00.95 й зміг відіграти одразу дві позиції та завершити етап на шостій позиції.

Цей результат є повторенням найкращого показника Владислава на етапах Кубка світу. У сезоні 2021/22 у латвійській Сігулді 🇱🇻 українець також фінішував на шостій позиції.

Наступний етап Кубка світу відбудеться 8 грудня у французькій Ла-Плані.

Нагадаємо, Міжнародна федерація бобслею та скелетону продовжила заборону на участь у змаганнях представникам росії.

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