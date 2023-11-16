Олімпійський чемпіон Жан Беленюк пропустить чемпіонат України з греко-римської боротьби.

Про це розповів головний тренер чоловічої збірної Володимир Шацьких.

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"Жан Беленюк виконав усі критерії відбору на Олімпійські ігри у Парижі, а відтак чемпіонат України у Полтаві він пропустить. Жан виграв останній чемпіонат України, Кубок України та здобув олімпійську ліцензію. Усі інші провідні борці виступатимуть на чемпіонаті України у Полтаві", - сказав Шацьких.