Джерело - Kamp-sport.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк пропустить чемпіонат України з греко-римської боротьби.
Про це розповів головний тренер чоловічої збірної Володимир Шацьких.
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"Жан Беленюк виконав усі критерії відбору на Олімпійські ігри у Парижі, а відтак чемпіонат України у Полтаві він пропустить. Жан виграв останній чемпіонат України, Кубок України та здобув олімпійську ліцензію. Усі інші провідні борці виступатимуть на чемпіонаті України у Полтаві", - сказав Шацьких.
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