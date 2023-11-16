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Беленюк пропустить чемпіонат України з греко-римської боротьби

Олімпійський чемпіон пропустить чемпіонат України
Сьогодні 17:46 91 0
Беленюк пропустить чемпіонат України з греко-римської боротьби
#Жан Беленюк

Джерело - Kamp-sport.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк пропустить чемпіонат України з греко-римської боротьби.

Про це розповів головний тренер чоловічої збірної Володимир Шацьких.

  Беленюк: Будемо готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар'єрі

"Жан Беленюк виконав усі критерії відбору на Олімпійські ігри у Парижі, а відтак чемпіонат України у Полтаві він пропустить. Жан виграв останній чемпіонат України, Кубок України та здобув олімпійську ліцензію. Усі інші провідні борці виступатимуть на чемпіонаті України у Полтаві", - сказав Шацьких.

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