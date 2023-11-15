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Бах: Російський уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід

Сьогодні 16:20 174 0
Бах: Російський уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід
Фото: Getty Images
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Inside the games.

Всесвітні ігри дружби, які хоче організувати росія - політизований спортивний захіст.

Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

  Бах: Попросив вивчити питання створення Олімпійських ігор з кіберспорту

"Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичного нейтралітету. Водночас цей же уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід", - сказав Бах.

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