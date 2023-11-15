Бах: Російський уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід

Джерело - Inside the games.
Всесвітні ігри дружби, які хоче організувати росія - політизований спортивний захіст.
Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
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"Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичного нейтралітету. Водночас цей же уряд намагається організувати повністю політизований спортивний захід", - сказав Бах.
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