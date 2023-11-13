На ЧЄ Україну представлять 18 спортсменів

Джерело - IJF.

Збірна України виступить на молодіжному чемпіонаті Європи-2023.

Про це повідомляє IJF.

На ЧЄ Україну представлять 18 спортсменів. Чемпіонат стартує 17 листопада в німецькому Потсдамі.

На ЧЄ виступлять представники 31 збірної. Росіян та білорусів не допустили до змагань.

Склад збірної України:

Чоловіки: Назар Вісков (до 60 кг), Гагік Мартиросян, Микита Голобородько (до 66 кг), Євген Гончаренко (до 73 кг), Владислав Колобов, Вадим Леонтьєв (до 81 кг), Нікіта Юданов, Тимур Валієв (до 90 кг), Олексій Єршов (до 100 кг)

Жінки: Маргарита Мірошниченко (до 48 кг), Меланія Водянна (до 52 кг), Аліна Шилова, Інна Шинкаренко (обидві — до 57 кг), Анна Олійник-Корнійко, Аліса Віденеєва (до 70 кг), Анна Козакова, Юлія Курченко (до 78 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг).

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