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Молодіжна збірна України виступить на чемпіонаті Європи-2023

На ЧЄ Україну представлять 18 спортсменів
Вчора 21:40 227 0
Молодіжна збірна України виступить на чемпіонаті Європи-2023

Джерело - IJF.

Збірна України виступить на молодіжному чемпіонаті Європи-2023.

Про це повідомляє IJF.

На ЧЄ Україну представлять 18 спортсменів. Чемпіонат стартує 17 листопада в німецькому Потсдамі.

На ЧЄ виступлять представники 31 збірної. Росіян та білорусів не допустили до змагань.

Склад збірної України:

Чоловіки: Назар Вісков (до 60 кг), Гагік Мартиросян, Микита Голобородько (до 66 кг), Євген Гончаренко (до 73 кг), Владислав Колобов, Вадим Леонтьєв (до 81 кг), Нікіта Юданов, Тимур Валієв (до 90 кг), Олексій Єршов (до 100 кг)

Жінки: Маргарита Мірошниченко (до 48 кг), Меланія Водянна (до 52 кг), Аліна Шилова, Інна Шинкаренко (обидві — до 57 кг), Анна Олійник-Корнійко, Аліса Віденеєва (до 70 кг), Анна Козакова, Юлія Курченко (до 78 кг), Руслана Булавіна (понад 78 кг).

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