Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан присвятила пʼєдестал Кубка світу Україні.

Про це розповіла сама фехтувальниця.

"Вийшли дуже насичені вихідні.

Срібло в особистих та 4 місце в команді. Степ бай степ ми прямуємо до своєї мети.

Кожна нагорода, кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам. Дякуємо. Працюємо далі", – сказала Харлан.