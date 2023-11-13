Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам

Джерело - Чемпіон.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан присвятила пʼєдестал Кубка світу Україні.
Про це розповіла сама фехтувальниця.
"Вийшли дуже насичені вихідні.
Срібло в особистих та 4 місце в команді. Степ бай степ ми прямуємо до своєї мети.
Кожна нагорода, кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам. Дякуємо. Працюємо далі", – сказала Харлан.
В особистій першості Харлан здобула срібло. Це тридцята нагорода КС в кар'єрі Українки, а у бронзовому фіналі жіноча збірна програла Угорщині.
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