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Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам

Ольга Харлан прокоментувала виступ на етапі Кубка світу в Алжирі.
Сьогодні 11:25 219 0
Харлан: Кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан присвятила пʼєдестал Кубка світу Україні.

Про це розповіла сама фехтувальниця.

"Вийшли дуже насичені вихідні.

Срібло в особистих та 4 місце в команді. Степ бай степ ми прямуємо до своєї мети.

Кожна нагорода, кожен пʼєдестал з нашим прапором присвячується нашій Україні, нашим захисникам. Дякуємо. Працюємо далі", – сказала Харлан.

В особистій першості Харлан здобула срібло. Це тридцята нагорода КС в кар'єрі Українки, а у бронзовому фіналі жіноча збірна програла Угорщині.

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Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

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