Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула золото на етапі Кубка світу, який відбувся в італійському Леньяно.

У фіналі українки перемогли представниць Південної Кореї - 41:40.

Україну представили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

Для України це перше золото в командній жіночій шпазі з жовтня 2016 року. Тоді Україна також перемогла Південну Корею у фіналі.

Також це перша команда нагорода сезону 2023/24 на етапах Кубка світу з фехтування на шпагах.

В олімпійській кваліфікації Україна піднялась на п’яте місце. Національна збірна претендує на олімпійську ліцензію за континентальною квотою.