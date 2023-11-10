Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі

Українка здобула п'ять перемог на шляху до фіналу.

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан здобула срібну медаль на першому етапі Кубка світу цього сезону в Алжирі.

Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер - 11:15.

Ця медаль стала для Ольги 30-ю на рівні Кубків світу.

У півфіналі українка перемогла представницю Греції Деспіну Георгіаду - 15:12. По ходу поєдинку українка програвала 4 уколи. В 1/32 фіналу Ольга перемогла Шихомі Фукушиму (15:7), в 1/16 - Саусен Будіаф (15:12), в 1/8 - Селію Перез Куенцу (15:11), в 1/4 - Тетяну Назлимов (15:9).

Раніше збірна України з фехтування оголосила заявку на стартові етапи Кубка світу.