Музичук стала срібною призеркою Grand Swiss 2023

Українська шахістка пропустила вперед лише представницю Індії.

Джерело - Чемпіон.

Завершився шаховий турнір Grand Swiss 2023, де брали участь сестри Анна та Марія Музичук, а також Анна Ушеніна.

Анна Музичук посіла друге місце. Першим місцем українка поступилася Рамешбабу Вайшалі з Індії, яка в останньому матчі зіграла внічию та випередила Музичук на 0.5 бала (8.5 проти восьми).

Анна в останньому поєдинку турніру також зіграла внічию з шведкою Пією Крамлінг.

Таким чином Анна стала срібною призеркою турніру, третього за значимістю після Кубка Світу та Турніру Претенденток.

Нагадаємо, сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України.

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