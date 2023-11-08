Головне
Гутцайт подав у відставку з посади Міністра молоді та спорту
Сьогодні 14:33 301
Гол дня: Леау шокував Доннарумму ударом через себе в матчі Мілан - ПСЖ
Сьогодні 15:41 691
Шевчук покинув посаду віцепрезидента Вереса
Сьогодні 14:21 379
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 13:18 1356
Британська олімпійська асоціація підтримала допуск нейтральних росіян
Сьогодні 12:58 583
Франція подала заявку на проведення зимової Олімпіади в 2030 році
Сьогодні 12:44 237
Пепе став найстаршим автором гола в Лізі чемпіонів
Сьогодні 08:51 858
Арсенал прийме Севілью, Бенфіка зіграє з Реалом Сосьєдад у 4 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 531
Огляд матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:34 875
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:32 8197
Прямі трансляції

Музичук стала срібною призеркою Grand Swiss 2023

Українська шахістка пропустила вперед лише представницю Індії.
Сьогодні 20:25 212 0
Музичук стала срібною призеркою Grand Swiss 2023
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Завершився шаховий турнір Grand Swiss 2023, де брали участь сестри Анна та Марія Музичук, а також Анна Ушеніна.

Анна Музичук посіла друге місце. Першим місцем українка поступилася Рамешбабу Вайшалі з Індії, яка в останньому матчі зіграла внічию та випередила Музичук на 0.5 бала (8.5 проти восьми).

Анна в останньому поєдинку турніру також зіграла внічию з шведкою Пією Крамлінг.

Таким чином Анна стала срібною призеркою турніру, третього за значимістю після Кубка Світу та Турніру Претенденток.

Нагадаємо, сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілан переграв ПСЖ, Антверпен поступився Порту: результати матчів Ліги чемпіонів Мілан переграв ПСЖ, Антверпен поступився Порту: результати матчів Ліги чемпіонів 1321
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією 1356
Шахтар - Барселона 1:0. Як це було Шахтар - Барселона 1:0. Як це було 6037
Шахтар здобув історичну перемогу над Барселоною у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар здобув історичну перемогу над Барселоною у 4 турі Ліги чемпіонів 2062
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8197
Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу Шахтар - Барселона: відео голів і огляд матчу 4801
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121450
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13049 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 60626
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45246
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302652
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155077 7