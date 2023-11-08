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Рижикова увійшла до комісії розвитку Світової атлетики

Сьогодні 20:12 162 0
Рижикова увійшла до комісії розвитку Світової атлетики
#Анна Рижикова

Джерело - Чемпіон.

Українка Анна Рижикова, яка виступає на дистанції 400 метрів з бар’єрами, увійшла до комісії розвитку Світової атлетики (World Athletics).

Про це повідомили на сайті World Athletics.

Склад трьох комісій і трьох комітетів затверджено на період з 2023 по 2027 роки.

Головою комісії розвитку став учасник Олімпіади-1988 Френсіс Доду з Гани.

Комісія розвитку існує для підтримки зростання, розвитку та управління легкою атлетикою на всіх рівнях спорту відповідно до Всесвітнього плану легкої атлетики на 2022-2030 роки.

Раніше повідомлялося, що Рижикова пропустить зимовий сезон.

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