Рижикова увійшла до комісії розвитку Світової атлетики

Джерело - Чемпіон.
Українка Анна Рижикова, яка виступає на дистанції 400 метрів з бар’єрами, увійшла до комісії розвитку Світової атлетики (World Athletics).
Про це повідомили на сайті World Athletics.
Склад трьох комісій і трьох комітетів затверджено на період з 2023 по 2027 роки.
Головою комісії розвитку став учасник Олімпіади-1988 Френсіс Доду з Гани.
Комісія розвитку існує для підтримки зростання, розвитку та управління легкою атлетикою на всіх рівнях спорту відповідно до Всесвітнього плану легкої атлетики на 2022-2030 роки.
Раніше повідомлялося, що Рижикова пропустить зимовий сезон.