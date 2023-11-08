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Франція подала заявку на проведення зимової Олімпіади в 2030 році

Сьогодні 12:44 81 0
Франція подала заявку на проведення зимової Олімпіади в 2030 році

Національний олімпійський комітет Франції подав заявку на проведення зимової Олімпіади в 2030 році на об'єктах з наявною інфраструктурою від Ніцци до Верхньої Савої.

Про це повідомляє НОК Франції.

"Ця заявка, подана сьогодні до МОК, є плодом реальної спільної роботи, яка ведеться з липня. Вона є вираженням нашого прагнення до спільного будівництва Ігор майбутнього, прийняття цих викликів і перетворення їх на можливості для спорту, спортсменів, регіонів і суспільств. Ця заявка - символ перемоги Франції", - сказав Давид Лаппартьєн

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