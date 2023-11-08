14-річна українка виграла чемпіонат світу в ОАЕ

14-річна українка виграла чемпіонат світу і присвятила перемогу нашим військовим

Єлизавета Дурнєва виборола титул в чемпіонаті світу з бразильского джиу-джитсу ABU DHABI WORLD YOUTH CHAMPIONSHIP 2023.

У 2023 році українка Єлизавета Дурнєва, яка вже є чотирьохразовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу, перемістилася в нову для себе вагову категорію та дивізіон. У вищому юнацькому дивізіоні в ОАЕ Єлизавета Дурнєва виборола золото.

Єлизавета Дурнєва - 14-річна українська спортсменка з бразильського джиу-джитсу, багаторазова чемпіонка країни та Європи, яка представляє відому світову команду ZR team та Україну.

"Цю перемогу я присвячую військовим, які захищають мою країну. Дякую вам, що даєте таку можливість тренуватись, прокидатися зранку та їздити на змагання." - написала юна чемпіонка у своєму Інстаграм.

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