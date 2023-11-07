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СК Прометей програв Ле Канне у першому турі Ліги чемпіонів

Вчора 23:09 140 0
СК Прометей програв Ле Канне у першому турі Ліги чемпіонів
#СК Прометей

Джерело - Чемпіон.

СК Прометей поступився французькій команді Волеро Ле Канне у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24 з волейболу серед жінок.

Рахунок 3:0. Найрезультативнішою гравчинею у складі Прометея була діагональна Марта Дрпа (11 очок). У складі Волеро відзначилася Анна Котікова (14 очок).

Наступна гра Прометея у Лізі чемпіонів відбудеться 15 листопада. Початок о 18:00. У румунському місті Міовені дніпрянки зіграють проти польського колективу Лодзь.

Ліга чемпіонів 2024
1 тур, 7 листопада

Волеро Ле Канне - СК Прометей 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)

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