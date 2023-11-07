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Франція подала заявку на проведення зимової Олімпіади-2030

Ігри можуть прийняти два регіони країни
Сьогодні 21:11 135 0
Франція подала заявку на проведення зимової Олімпіади-2030

Джерело - lemonde.fr.

Франція подала заявку на проведення зимових Олімпіади та Паралімпіади 2030 року.

Про це повідомив глава НОК Франції Давид Лаппартьєн.

"Цей документ, переданий сьогодні в МОК, є результатом нашої спільної роботи, що проводиться з липня. Це демонстрація наших амбіцій щодо проведення Ігор нового формату", - заявив Лаппартьєн.

Франція планує провести Олімпіаду у двох регіонах країни: Овернь-Рон-Альп і Прованс-Альп-Кот д'Азур. Також на проведення зимової Олімпіади-2030 претендують Швеція, США та Швейцарія.

Нагадаємо Україна заробила командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду-2024.

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