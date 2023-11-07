Збірна України здолала Словенію у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з футзалу обіграла команду Словенії у першому з двох гостьових товариських матчів перед початком підготовки до кваліфікації Євро-2025.
Матч завершися з рахунком 2:1. Всі голи були забиті після перерви.
Контрольний матч
7 листопада
Словенія - Україна 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 21 Дубицька, 1:1 - 32 Бурлаченко (авт), 1:2 - 38 Форсюк
Словенія: Лах - Сребот, Єрменц, Доленшек, Єсеновець - Кос, Кожар, Шнофі, Жвокель - Козіна
Україна: Кислова (Митрофанська, 20) - Кузнєцова, Форсюк, Дубицька, Скибіна - Бурлаченко, Воловенко, Калягіна, Степаненко - Кирильчук