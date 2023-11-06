Тренер Сокола напав на гравця Урагана

Інцидент стався після перерваного матчу команд у дев’ятому турі Екстраліги

На гравця Урагана напали після перерваного через повітряну тривогу гостьового матчу 9-го туру Екстраліги проти "Сокола" з Хмельницького.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Івано-Франківська.

Після виходу з роздягальні на сходах спорткомплексу гравець Урагана почув на свою адресу нецензурну лайку. Після цього на нього напали. Ініціатором конфлікту виступив один із колишніх спонсорів Сокола, до якого приєднався один із тренерів хмельницької команди, який перебував поруч з інцидентом.

Конфлікт занесли до протоколу матчу, потерпілого гравця обстежили у травмпункті. Він подав заяву до одного з відділень поліції Хмельницького.