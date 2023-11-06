Збірна України з фехтування оголосила заявку на стартові етапи Кубка світу

Став відомий склад збірної України

Став відомий склад збірної України з фехтування на перші етапи Кубка світу 2023/24.

Чотири стартові етапи Кубка світу відбудуться у Алжирі (Алжир), Леньяно (Італія), Берні (Швейцарія) та Стамбулі (Туреччина). У межах змагань пройдуть індивідуальні та командні турніри серед чоловіків та жінок у шпазі, рапірі та шаблі.

Заявка України на стартові етапи Кубка світу з фехтування

Алжир (9-12 листопада)

Шабля, жінки, індивідуальний + командний турнір: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька.

Шабля, чоловіки, індивідуальний турнір: Богдан Боговін, Богдан Платонов, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка, Дарій Лукашенко.

Шабля, чоловіки, командний турнір: Богдан Боговін, Богдан Платонов, Олексій Стаценко, Юрій Цап.

Леньяно (10-12 листопада)

Шпага, жінки, індивідуальний турнір: Джоан-Фейбі Бежура, Інна Бровко, Емілі Конрад, Влада Харькова, Олена Кривицька, Поліна Кулешова, Ксенія Пантелєєва, Олександра Романова, Анастасія Самко, Юлія Свистіль, Дар'я Варфоломєєва, Дарина Заболотна.

Шпага, жінки, командний турнір: Джоан-Фейбі Бежура, Інна Бровко, Влада Харькова, Олена Кривицька.

Берн (10-12 листопада)

Шпага, чоловіки, індивідуальний турнір: Євгеній Горбачук, Даниїл Гойда, Нікіта Кошман, Михайло Краснюк, Євген Макієнко, Андрій Опанасенко, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Віталій Свистіль, Юрій Тараненко, Руслан Тимошенко.

Шпага, чоловіки, командний турнір: Нікіта Кошман, Євген Макієнко, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич.

Стамбул (10-12 листопада)

Рапіра, чоловіки, індивідуальний турнір: Андрій Черкашин, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда, Максим Коржовой, Євген Ларазенко, Андрій Погребняк, Андрій Щерба, Клод Юнес.

Рапіра, чоловіки, командний турнір: Даниїл Гойда, Євген Ларазенко, Андрій Погребняк, Клод Юнес.

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