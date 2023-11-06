Адесанья: Хочу побачити Нганну в MMA

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья хоче побачити бій ексчемпіоном UFC Френсіса Нганну в MMA.

Про це Адесанья розповів порталу MMA Fighting.

"До бою з Ф’юрі ніхто не хотів дивитися, як Френсіс боксує. Усі казали: "У нього немає шансів". Тепер він суперзірка та всі промоутери захочуть звести його зі своїми хлопцями. Чого я хочу для нього? Я не думав про це, чесно кажучи, але в першу чергу я хочу побачити його в ММА. З ким? Не знаю", - сказав Адесанья.