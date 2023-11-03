Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з шахів пропустить чемпіонат Європи, який відбудеться в Чорногорії.
Про це повідомила Федерація шахів України.
"Керівництво Федерації разом із головним тренером провело в останні дні низку нарад, зустрічей і переговорів, і прийшли до одностайного висновку щодо того, що в умовах, що склалися, участь чоловічої збірної в наступному чемпіонаті Європи в Чорногорії не є доцільною", - йдеться у заяві.
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