Чоловіча збірна України з шахів пропустить чемпіонат Європи, який відбудеться в Чорногорії.

Про це повідомила Федерація шахів України.

"Керівництво Федерації разом із головним тренером провело в останні дні низку нарад, зустрічей і переговорів, і прийшли до одностайного висновку щодо того, що в умовах, що склалися, участь чоловічої збірної в наступному чемпіонаті Європи в Чорногорії не є доцільною", - йдеться у заяві.