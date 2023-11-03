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Абраменко став першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України

Сьогодні 17:01 149 0
Абраменко став першим віцепрезидентом Федерації лижного спорту України

Федерація лижного спорту України провела звітно-виборчу конференцію, на якій було переобрано керівні органи організації.

Про це повідомляє пресслужба ФЛСУ

Першим віцепрезидентом обрано олімпійського чемпіона Пхьончхана-2018 та срібного призера Пекіна-2022 Олександра Абраменка.

Президентом ФЛСУ став Леонід Тікун. Він замінив на посаді Ігоря Мітюкова, який очолював федерацію з 2002 року.

Сноубордистка Аннамарі Данча увійшла до президії організації.

У конференції взяли участь 38 делегатів із 16 областей України.

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