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Епіцентр-Подоляни вилетіли з Кубка ЄКВ

Епіцентр-Подоляни припинили свої виступи у Кубку ЄКВ
Сьогодні 08:25 206 0
Епіцентр-Подоляни вилетіли з Кубка ЄКВ
#Епіцентр-Подоляни

Джерело - Чемпіон.

Епіцентр-Подоляни у 1/32 фіналу у двоматчевому протистоянні поступились бельгійському Менену у Кубку ЄКВ.

Епіцентр-Подоляни перемогли у матчі-відповіді (3:0), але у золотому сеті поступились з рахунком 14:16.

Перший поєдинок завершився перемогою Менена з рахунком 3:1.

Кубок ЄКВ
1/32 фіналу, Матч-відповідь
02 листопада

Епіцентр-Подоляни – Менен 3:0 (25:19, 25:14, 25:22, золотий сет - 14:16)

(Перший матч - 1:3.)

Епіцентр-Подоляни: Йорна (набрав 12 очок), Смоляр (Тервапортті (5), Кісілюк (13), Коваль (Фінґер (16); Жуков (л), Фомін (л), Сидоренко (Остапенко, Діденко. 

Менен: ван Де Вельде (6), ван Хойвеґхен (3), Вандекавейє (12), Періч (2), Де Вліщхауер (4), Дукіч (1); Штуер (л), Білль (л), Ваннесте (15), Перезіч (4), Оккет, Верхамме (2). 

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