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Маск: Готовий битися з Цукербергом будь-де, будь-коли

Сьогодні 19:40 157 0
Маск: Готовий битися з Цукербергом будь-де, будь-коли

Власник Tesla та X Ілон Маск був готовий провести бій проти генерального директора Facebook Марка Цукерберга.

Про це бізнесмен розповів у подкасті Джо Рогана.

"Італія дійсно була готова дозволити нам битися в Колізеї. Я подумав: "Ну, від такого відмовлятися не можна". А потім я сказав: "Ми не хочемо, щоб у Колізеї були тонни реклами та брендингу UFC, тому що це історичне місце. Ви ж не хочете, щоб там було як в NASCAR. І потім Цук відступив. Зрештою, я готовий битися з ним будь-де, будь-коли і за будь-якими правилами.

Я набагато більший за Цукерберга – це просто несправедливо. Не думаю, що йому варто битися зі мною. Я десь на на 50% більший за нього. У мене є запатентований прийом "морж" – я просто лягаю на суперника. Моржу не потрібні тренування з бойових мистецтв, тому що він дуже великий", – сказав Маск

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