На Полтавщині від влучання блискавки загинув 16-річний каноїст

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 1 листопада, у Горішніх Плавнях Полтавської області стався нещасний випадок.

Про це повідомляє ДСНС України.

Під час тренування з греблі в байдарку 16-річного хлопця влучила блискавка. Його човен перекинувся, а веслувальник зник у воді. Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіло зниклого та доправили до берега.

Сьогодні українська веслувальниця Людмила Лузан розповіла про подію у своєму інстаграмі та закликала долучитися до збору на допомогу батькам загиблого.

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