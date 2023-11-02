Ковтун - найкращий спортсмен жовтня

Визначився найкращий спортсмен жовтня

Експертна комісія НОК України визнала українського гімнаста Іллю Ковтуна найкращим спортсменом жовтня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ковтун у жовтні здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві (Антверпен, Бельгія).

Найкращою тренеркою жовтня-2023 стала Ірина Горбачева (Надюк) - особиста наставниця Іллі Ковтуна.

Відзначимо, що у квітні-2023 Ілля Ковтун вже отримував відзнаку найкращого спортсмена місяця, ставши чемпіоном та дворазовим бронзовим призером континентальної першості у вправах на паралельних брусах, поперечині та у багатоборстві (Анталія, Туреччина).

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