Джерело - Міжнародна федерація дзюдо.
На Grand Slam у Токіо заявлено 27 росіян під нейтральним прапором.
Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.
14 представників Росії заявлено серед чоловіків, а 13 серед жінок.
У цьому змаганні візьмуть участь 9 представників України: Артем Лесюк, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Михайло Свирдак, Антон Савицький, Євгеній Балєвський, Дар'я Білодід, Юлія Курченко і Єлизавета Литвиненко.
Grand Slam у Токіо відбуватиметься з 2 до 3 грудня.
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