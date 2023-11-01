Grand Slam у Токіо відбуватиметься з 2 до 3 грудня

Джерело - Міжнародна федерація дзюдо.

На Grand Slam у Токіо заявлено 27 росіян під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.

14 представників Росії заявлено серед чоловіків, а 13 серед жінок.

У цьому змаганні візьмуть участь 9 представників України: Артем Лесюк, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Михайло Свирдак, Антон Савицький, Євгеній Балєвський, Дар'я Білодід, Юлія Курченко і Єлизавета Литвиненко.

Grand Slam у Токіо відбуватиметься з 2 до 3 грудня.

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