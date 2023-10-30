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Без Білодід: Стала відома заявка збірної України на ЧЄ-2023

Збірна України не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо через допуск росіян та білорусів у нейтральному статусі
Сьогодні 11:30 375 0
Без Білодід: Стала відома заявка збірної України на ЧЄ-2023
#Дар'я Білодід

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід не увійшла в заявку збірної України на чемпіонат Європи-2023 в Монпельє.

Наразі невідомо, чому Білодід не увійшла в заявку команди.

Відзначимо, що збірна України вирішила не бойкотувати турнір через допуск росіян та білорусів.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2023 з дзюдо:

Чоловіки: Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва — до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг), Михайло Свідрак (до 81 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Євгеній Балевський (100+ кг).

Жінки: Юлія Гребеножко (до 63 кг), Єлизавета Литвиненко, Юлія Курченко (обидві — до 78 кг), Руслана Булавіна, Христина Гоман (обидві — 78+ кг).

Нагадаємо, Україна у 2022 році на чемпіонаті Європи з дзюдо виборола одну нагороду – "золото" Богдана Ядова у ваговій категорії до 66 кілограмів.

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