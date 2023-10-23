Гамільтон: Прикро бути дискваліфікованим після гонки

Джерело - Crash.net.
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон розчарувався дискваліфікацією на Гран-прі США.
Про це він розповів порталу Crash.net.
"Я приїхав сюди з настроєм боротися щосили, почував себе чудово і дуже задоволений своїм виступом. Загалом, ми, як і раніше, не досягли оптимального результату сьогодні. У нас був хороший темп, і я чудово почував себе в машині. Було важко ганятися за суперниками, оскільки вони були дуже швидкими, але ми можемо бути задоволені багатьом.
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Я почуваюся позитивно, оскільки ми рухаємося вперед, навіть якщо розмірковувати над цим, ми могли б сьогодні перемогти. Звичайно, прикро бути дискваліфікованим після гонки, але це не применшує прогресу, якого ми досягли цими вихідними", - сказав Гемілтон.
Також дискваліфікацію отримав пілот Феррарі Шарль Леклер.
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