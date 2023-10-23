Гамільтон: Прикро бути дискваліфікованим після гонки

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон розчарувався дискваліфікацією на Гран-прі США.

Про це він розповів порталу Crash.net.

"Я приїхав сюди з настроєм боротися щосили, почував себе чудово і дуже задоволений своїм виступом. Загалом, ми, як і раніше, не досягли оптимального результату сьогодні. У нас був хороший темп, і я чудово почував себе в машині. Було важко ганятися за суперниками, оскільки вони були дуже швидкими, але ми можемо бути задоволені багатьом.