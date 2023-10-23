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Гамільтона та Леклера дискваліфікували за підсумками Гран-прі США

Зміни у першій трійці Гран-прі США
Сьогодні 08:38 68 0
Гамільтона та Леклера дискваліфікували за підсумками Гран-прі США
#Льюїс Гамільтон, #Формула 1, #Шарль Леклер

Джерело - Чемпіон.

Льюїса Гамільтона та Шарля Леклера дискваліфікували з Гран-прі США за надмірне зношування контрольної планки під днищем їх машин.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Товщина нової планки має становити 10 мм, зношеною – не менше 9 мм.

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Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

Таким чином, друге місце в протоколі Гран Прі перейшло до Ландо Норріса, Карлос Сайнс замкнув трійку. Обидва пілоти Williams змогли піднятися в десятку, а Логан Сарджент заробив перше очко у Ф-1.

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