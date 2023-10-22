Мотор вийшов у третій раунд Європейського кубка

Джерело - Чемпіон.

Два українські клуби провели матчі-відповіді у другому раунді Європейського кубка ЄГФ з гандболу.

Мотор здобув ще одну перемогу та вийшов у наступний раунд, а Одеса вилетіла.

Суперником Мотора став Кер'єнг з Люксембургу, а Одеси - Мінаур Байя з Румунії. У першому матчі на виїзді запорізький клуб здобув перемогу з рахунком 31:27, а одеський теж на виїзді програв 26:52. Матчі-відповіді відбулись у суботу, 21 жовтня. Через війну українські клуби вимушені були провести номінально домашні поєдинки на виїзді.

Мотор переміг з рахунком 33:30. Таким чином, Мотор вийшов у третій кваліфікаційний раунд Європейського кубка, а Одеса вилетіла з турніру. Третій раунд - останній у кваліфікації перед плей-оф, який розпочнеться з 1/16 фіналу.

Свого суперника Мотор дізнається за результатами жеребкування, яке відбудеться 24 жовтня. Перші матчі третього раунду пройдуть 25-26 листопада, матчі-відповіді - 2-3 грудня.

Європейський кубок ЄГФ.

Другий раунд, матчі-відповіді

21 жовтня

Мотор (Україна) - Кер'єнг (Люксембург) 33:30

(загальний рахунок протистояння - 64:57)

Одеса (Україна) - Мінаур Байя (Румунія) 27:39 (53:91)