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Нова Зеландія розгромила Аргентину та вийшла у фінал Кубка світу

Другий фіналіст визначиться в матчі Англія - ПАР
Сьогодні 09:42 201 0
Нова Зеландія розгромила Аргентину та вийшла у фінал Кубка світу

Джерело - Чемпіон.

Нова Зеландія обіграла Аргентину на чемпіонаті світу-2023 з регбі.

Матч відбувся у Парижі та завершився з рахунком 44:6. За весь матч новозеландці зробили сім спроб, але лише три реалізації. Аргентина набирала очки лише після успішного виконання штрафних.

Нова Зеландія зіграє у фіналі Кубка світу в рекордний п’ятий раз в історії. Олл Блекс ставали чемпіонами у 1987, 2011 та 2015 роках. 

У фіналі Нова Зеландія зустрінеться з переможцем матчу Англія – ПАР, який відбудеться сьогодні, 21 жовтня. 

Фінал заплановано на 28 жовтня.

Кубок світу-2023

1/2 фіналу, 20 жовтня

Аргентина – Нова Зеландія 6:44 (6:20)

Раніше ПАР здолала Францію у чвертьфіналі Кубка світу.

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