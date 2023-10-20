Українська федерація карате подасть протест через допуск росіян на чемпіонат світу

Українська федерація карате має намір подати протест до Міжнародної федерації через допуск росіян та білорусів до чемпіонату світу.

Про це повідомив президент організації Іван Дутчак повідомив

"Стосовно самої заявки, то ми напишемо протест з приводу несвоєчасної подачі заявки, відповідно з якимись наслідками стосовно того, що їх не повинні були заявляти. Не думаю, що цей протест буде задоволений, але ми все одно це зробимо. На змаганнях у нас є випрацювана повністю тактика поведінки, ми будемо її дотримуватися.