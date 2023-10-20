На змаганнях виступлять 15 українців

Визначилася заявка збірної України на чемпіонат світу-2023, який відбудеться з 24 по 29 жовтня у Будапешті (Угорщина).

Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої федерації карате.

Заявка збірної України виглядає наступним чином:

Куміте:

Чоловіки: Нікіта Філіпов (до 60 кг), Денис Копитко (до 67 кг), Андрій Заплітний (до 75 кг), Валерій Чоботар (до 84 кг), Різван Талібов (понад 84 кг), Валерій Чоботар, Станіслав Горуна, Валерій Сонних, Різван Талібов, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Андрій Заплітний (командні змагання).

Жінки: Катерина Крива (до 50 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг), Анастасія Степашко (понад 68 кг), Галина Мельник, Олександра Шолохова, Еліна Сєлємєнєва, Анна Ващишин (командні змагання).

Ката:

Чоловіки: Ярослав Федоров.

Жінки: Галина Запороженко.